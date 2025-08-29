Rescataron a un tucán en un asilo de ancianos

Fue trasladado al Departamento Ambiental en Resistencia para su respectivo cuidado y protección. Se dispuso que personal de la Brigada Operativa Ambiental se hiciera cargo del animal.

Este jueves, alrededor de las 18, personal de la Sección Rural intervino en el rescate de un animal silvestre, luego de recibir un llamado telefónico de ciudadano de 51 años, quien informó sobre la presencia de un tucán en un asilo de ancianos.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la captura del ave y la pusieron bajo resguardo.

Tras consultar con la Dirección de Fauna, se dispuso que personal de la Brigada Operativa Ambiental se hiciera cargo del animal.

La Policía del Chaco recuerda que debemos respetar y proteger la fauna silvestre, además reafirma su compromiso con actuar siempre para preservar la vida de los animales y garantizar la seguridad de todos.

