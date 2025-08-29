Motochorros detenidos con droga y armas en Resistencia: salían a robar con una niña

29 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Los efectivos lograron la detención al detectar una Zanella ZB azul con líneas blancas, sin patente, que llevaba a dos hombres y a una menor de edad.

Un operativo de la Policía Caminera y de la Dirección General de Seguridad Metropolitana terminó con la detención de dos hombres, uno de ellos conocido como «Motochorro», cuando circulaban en una motocicleta sin dominio junto a una niña de apenas 6 años en la madrugada de este viernes en Resistencia.

 

Según el parte oficial, el procedimiento se dio alrededor de las 4:35 en la intersección de avenida Victorio Pereyra y calle Ushuaia, en el marco del operativo «Lince». Los efectivos detectaron una Zanella ZB azul con líneas blancas, sin patente, que llevaba a dos hombres y a una menor de edad.

 

Al dar la voz de alto, el acompañante descendió del rodado e intentó huir a pie. Durante la persecución arrojó una mochila que contenía drogas, armas y otros elementos. Fue reducido metros más adelante y ambos quedaron demorados.

 

Los implicados fueron identificados como F.G.Z, de 29 años, alias «Motochorro», domiciliado en el barrio Familias Unidas, y R.A.G, de 44 años, con residencia en el barrio Juan José del Valle.

 

 

La menor que viajaba con ellos fue entregada a su madre tras comprobar el vínculo familiar.

 

LOS SECUESTROS

En poder de F.G.Z y dentro de la mochila arrojada, los uniformados hallaron:

 

Una pistola 9 mm Browning con numeración adulterada.

 

Un cargador y 22 proyectiles del mismo calibre.

 

800 gramos de marihuana y una bolsa con 22,5 gramos de la misma sustancia.

 

Pastillas molidas de clonazepam.

 

Dos celulares, $ 15.000 en efectivo y dos chalecos de transporte.

 

Dos radios portátiles marca Baofeng.

 

Una motocicleta Zanella ZB sin dominio.

 

Las pruebas de campo realizadas por personal especializado confirmaron que la sustancia marrón correspondía a marihuana.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

La fiscal antidrogas N° 2, Ana María Ángeles Benítez, ordenó la aprehensión de F.G.Z por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras que R.A.G fue notificado de actuaciones en libertad. A su vez, la fiscal penal N° 1, Rita Ingrid Wenner, dispuso que F.G.Z también sea notificado por infracción al artículo 189 bis del Código Penal (tenencia ilegal de arma de fuego).

