¿Llega la tormenta de Santa Rosa en el último día de agosto?

29 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El pronóstico del tiempo indica, para Resistencia, que se esperan posibles lluvias durante la madrugada y la mañana del domingo 31 de agosto para Resistencia y sus alrededores, por lo que la famosa tormenta de Santa Rosa llegaría justo a tiempo antes de que termine su mes.

 

Para hoy viernes, la temperatura mínima sería de 10 grados y la máxima de 29, con neblinas matinales y despejado durante toda la jornada.

 

Para mañana se prevé un aumento en la temperatura: con una mínima de 17 grados y una máxima de 30, con cielo nublado durante toda la jornada.

 

FInalmente, el domingo 31, el pronóstico indica que habría posibles tormentas durante la madrugada. A pesar de que las probabilidades no superan el 40 por ciento, estarían registrándose durante todo el día y hasta la noche.

Comentarios

Te Puede Interesar

Terminó con el auto en la banquina luego de embestir contra un animal en la Ruta Nacional 95

[...]

SÁENZ PEÑA: GOLPEÓ A UNA JOVEN PARA ROBARLE Y EN SU HUIDA CHOCÓ CONTRA UN PATRULLERO

[...]

Reconocieron a deportistas saenzpeñenses que participaron de los Juegos Nacionales Evita 2024

[...]