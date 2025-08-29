¿Llega la tormenta de Santa Rosa en el último día de agosto?

El pronóstico del tiempo indica, para Resistencia, que se esperan posibles lluvias durante la madrugada y la mañana del domingo 31 de agosto para Resistencia y sus alrededores, por lo que la famosa tormenta de Santa Rosa llegaría justo a tiempo antes de que termine su mes.

Para hoy viernes, la temperatura mínima sería de 10 grados y la máxima de 29, con neblinas matinales y despejado durante toda la jornada.

Para mañana se prevé un aumento en la temperatura: con una mínima de 17 grados y una máxima de 30, con cielo nublado durante toda la jornada.

FInalmente, el domingo 31, el pronóstico indica que habría posibles tormentas durante la madrugada. A pesar de que las probabilidades no superan el 40 por ciento, estarían registrándose durante todo el día y hasta la noche.

