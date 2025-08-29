«Juanchi» García le respondió a Seifert: «Sin respuestas ni propuestas, lo único que les queda es atacar»

El intendente de Machagai y candidato por Fuerza Patria lamentó las declaraciones de su par de Pampa del Infierno. Pidió elevar el nivel del debate político y evitar confrontaciones estériles que no le solucionan los problemas a la gente.

El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel «Juanchi» García, lamentó este viernes las tristes declaraciones de su colega de Pampa del Infierno y pidió al gobierno de Zdero enfocarse en atender las crecientes demandas sociales de los chaqueños.

«Sin respuestas ni propuestas, lo único que les queda es atacar», sostuvo García, quien exigió seriedad y responsabilidad en el debate político a los exponentes de La Libertad Avanza.

«Es triste que el radicalismo, un partido centenario, ni siquiera pueda tener este año su color en las boletas y que no tenga tampoco candidatos a la cabeza de la opción de la ciudadanía», expresó, aludiendo a una serie de declaraciones de Glenda Seifert, candidata a legisladora y jefa comunal.

«Pero más triste es ver cómo Zdero no es capaz de resolver los problemas de los chaqueños y hunde a la Provincia en desmanejos financieros, un endeudamiento que avanza a pasos agigantados y compromete el futuro de nuestra provincia y municipios», agregó.

«Juanchi» cotejó las diferencias entre uno y otro espacio y mencionó que mientras el peronismo impulsa ideas claras para atender lo que la gente necesita, enfrente solo quieren hablar sin sustento.

García desestimó los cuestionamientos del oficialismo y dijo que hacen todo al revés: «cuando es momento de hacer propuestas, buscan una confrontación estéril que no conduce a ningún lado».

«Es entendible que Seifert o cualquier otro candidato a candidata de este ex radicalismo hablen de Capitanich porque es la muestra de que no tienen nada bueno para mostrarle a la sociedad, simplemente porque no han hecho nada bien, confirmando además una alianza con Milei que está destruyendo a nuestra provincia».

Finalmente, y haciendo un llamado a la cordura y la altura de la discusión política, el candidato de Fuerza Patria marcó la importancia de poner sobre la mesa los proyectos de país, de futuro y de desarrollo para todos los chaqueños, defendiendo a nuestra provincia en el Congreso nacional.

