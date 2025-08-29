Histórico: Germán Oestmann, primer chaqueño en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración General de la Nación

En el marco del 94° Plenario de Rectores y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se resolvió por unanimidad que el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Esp. Abog. Germán Oestmann, represente a las universidades nacionales en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración General de la Nación.

El encuentro se lleva a cabo en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde las máximas autoridades de las universidades públicas del país respaldaron la designación de Oestmann en un organismo considerado clave para el sistema institucional argentino.

El rol del Tribunal de Enjuiciamiento

Este tribunal tiene como función principal evaluar la conducta de los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En caso de denuncias graves o procesos disciplinarios, es el encargado de decidir si corresponde la remoción de un fiscal de su cargo.

Cabe destacar que el organismo no interviene en causas judiciales ni revisa sentencias, sino que se limita a analizar la idoneidad ética, profesional y disciplinaria de quienes ejercen la función fiscal.

Un órgano plural y democrático

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por representantes de distintos sectores:

El Congreso de la Nación.

El Poder Judicial.

Las universidades nacionales, a través del CIN.

Los abogados de la matrícula federal.

El Procurador General de la Nación (o su reemplazo).

Su carácter plural busca garantizar un equilibrio de poderes y evitar la concentración de decisiones en un único sector.

Importancia institucional

La relevancia del tribunal radica en su capacidad para controlar y sancionar posibles abusos en el ejercicio de la función fiscal, fortalecer la credibilidad del Ministerio Público, asegurar un equilibrio democrático y brindar garantías de transparencia a la ciudadanía en los procesos de investigación penal.

Con esta designación, Germán Oestmann se convierte en el primer chaqueño en ocupar un lugar en este espacio de gran responsabilidad institucional, que refuerza la presencia y el compromiso del sistema universitario nacional en organismos estratégicos de la República.

