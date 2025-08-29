For Ever enfrentará a San Telmo en un partido clave para mantenerse en zona de Reducido

El partido será el sábado, a las 15.30 horas, en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, con el arbitraje de Pablo Giménez.

For Ever ya partió rumbo a Buenos Aires para enfrentar a San Telmo por la 29° fecha de la Zona «B» de la Primera Nacional. Los chaqueños emprendieron viaje el jueves por la noche, ya que el partido será el sábado, a las 15.30 horas, en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, y contará con el arbitraje de Pablo Giménez.

De cara a este encuentro, el entrenador Ricardo Pancaldo realizó cuatro modificaciones en el once inicial en comparación con el partido ante Agropecuario, que finalizó en empate (1-1). Es así que Nicolás Caprio, Santiago Valenzuela, Santiago Úbeda y Joaquín Mateo serán titulares. Cabe mencionar que tanto Gastón Canuto como Franco Perinciolo llegaron al límite de las cinco amarillas y deben cumplir la sanción correspondiente.

Por su parte, San Telmo está decimosegundo en la tabla de posiciones con 35 puntos, mientras que los chaqueños se encuentran octavos con 44 unidades. Este encuentro es clave para continuar entre los ocho primeros de su zona.

