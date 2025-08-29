Con un nuevo aumento de Nación, las boletas de luz subirán hasta un 1,7%

En diálogo con los medios , José Bistoletti, presidente de Secheep señaló que es un aumento que se produce «prácticamente todos los meses» en el valor de la energía. Además indicó que trabajan sobre quienes están «colgados» y su objetivo es regularizar la situación de hasta un 11% de estos usuarios.

Septiembre llegará con un nuevo aumento en la factura de Secheep: será de un 1,3% para la categoría N3, que corresponde a la gran mayoría de los usuarios; de 1,4% para los N2 (usuarios de ingresos medios); y de 1,7% para los usuarios de ingresos altos de categoría N1 que pagan la tarifa plena sin ningún tipo de subsidios.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, explicó que este «es un incremento de Nación» que se produce «prácticamente todos los meses» en aumentos del «costo de lo que vale generar la energía», y que la empresa provincial «tiene que trasladar a su usuario».

El funcionario señaló que hubo un aumento para el mes de agosto del 1,7% y que por cuestiones administrativas recién se va a ver reflejado en la factura de septiembre y octubre en Chaco. «En lo que va del año hemos tenido un incremento de aproximadamente un 9%», agregó.

REGULARIZACIÓN DE LOS «COLGADOS»

En cuanto al trabajo para regularizar a quienes están conectados de manera irregular al sistema eléctrico, más conocidos como «colgados», Bistoletti indicó: «Es un trabajo que continuamos ahora con más fuerza, porque el año pasado advertimos que se nos decayó un poquito sobre fin del año porque tuvimos problemas con los vehículos que teníamos asignados a las cuadrillas, que eran muy viejos. Así que hicimos un esfuerzo este año y compramos seis utilitarios que ya se pusieron a disposición del sector de fraude eléctrico».

El presidente de la entidad indicó que con los nuevos vehículos «trabajando en la calle» se va a «fortalecer ese trabajo». «Ahora lo estamos potenciando y la idea es tratar de retomar con la misma fuerza y tratar de superar el porcentaje de recupero de cliente que tuvimos el año pasado que rondó el 7%. Este año nuestra meta es recuperar un 11% de clientes» , remarcó.

SITUACIÓN ENERGÉTICA DE CARA AL VERANO

Respecto a lo que deparará en los próximos meses donde se produce un pico de consumo de energía por las altas temperaturas del verano, Bistoletti contó que están trabajando «desde mayo» para prever esta situación: «Hacemos un balance de cómo nos fue el verano anterior, dónde estuvieron los puntos más flojos, dónde estuvieron los puntos más fuertes».

Al respecto especificó que este año en Tres Isletas hubo «mucho corte por falta de potencia», por lo que decidieron «encarar lo que diría que es la obra más importante que estamos ejecutando hoy por hoy: una obra de 132 kw de aproximadamente 20 km, desde Villa Ángela a Coronel Du Graty, con la idea de fortalecer la línea que va a Tres Isletas, fundamentalmente a la hora de la siesta». La finalización de esta línea esta prevista para fines de octubre, dijo Bistoletti.

Además, señaló que Secheep está realizando trabajos como cambios y mantenimiento de transformadores, remodelación y extensión de líneas en toda la provincia, «con un gran epicentro en Castelli» y «toda la zona norte de la provincia».

