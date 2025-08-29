Colapinto fue 18° en la primera práctica de Países Bajos

El argentino firmó un tiempo de 1.22.276 y se quedó en el penúltimo lugar. A las 11 tenderá la segunda salida a pista.

Franco Colapinto comenzó su recorrida por el GP de los Países Bajos, que se extenderá entre este 29 y el 31 de agosto. Justamente, este viernes tuvo su primera salida a pista y terminó en el 18.º puesto de la FP1.

El piloto de Alpine selló un tiempo de 1.22.276 y terminó dos segundos por detrás de Lando Norris, que fue líder sobre su MacLaren. Oscar Piastri, también de la escudería naranja, fue segundo y Lance Stroll, en su Aston Martin, completó el podio.

Pirre Gasly, compañero de Colapinto, se ubicó en el décimo escalón y medio segundo del argentino.

Cuando se acercaban los 15 minutos de carrera, Kimi Antonelli tuvo despiste y quedó en una posición peligrosa para los demás corredores, por lo que se vio flamear la bandera roja. También, Hamilton en su Ferrari fue protagonista de un trompo, pero logró controlar el vehículo y seguir en carrera.

A las 11 será la segunda práctica libre y luego habrá turnos recién el sábado, a las 6:30, con el tercer ensayo. A las 10 estará la clasificación y la carrera se fechó para el domingo, a las 10.

Comentarios