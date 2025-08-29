Buscan intensamente a la adolescente Miriam Romina Diego

Se trata de una joven que desapareció días atrás. La Policía del Chaco lanzó un operativo de búsqueda y piden ayuda a la comunidad.

Personal de la División Búsqueda de Personas, en conjunto con la Comisaría Primera de Resistencia, lanzaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la menor Miriam Romina Diego, quien está desaparecida desde el 26 de agosto pasado.

Romina tiene 17 años, es de contextura delgada, tez trigueña, de 1.60 metros de altura, cabello castaño a la altura de los hombros, usa flequillo y tiene ojos marrones oscuros.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización de Romina, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o al número de emergencias 911.

