Anuncian aumento de nubosidad y algunas tormentas aisladas para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para los próximos días.

Luego de varios días con buenas condiciones del tiempo en la región, se viene un fin de semana con nubosidad en aumento, tormentas aisladas -para el domingo- y ascenso de temperatura, en Resistencia y alrededores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este sábado se prevé cielo parcial a mayormente nublado, y vientos moderados del noreste con ráfagas, con un piso térmico de 19 grados y un techo de 30.

Asimismo, para el domingo se esperan chaparrones por la madrugada, luego tormentas aisladas el resto de la jornada, y vientos moderados del noreste rotando a leves del sudoeste. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 33 de máxima.

En tanto, para el lunes se anticipan tormentas por la mañana, mejorando para la tarde, con cielo parcialmente nublado, y descenso de temperatura: mínima de 13 grados y máxima de 24.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo muy inestable, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas, y ambiente templado, con una temeratura mínima de 16 grados y una máxima de 26.

Fuente:diariochaco

