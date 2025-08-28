Sigue la búsqueda del prófugo «Pato» Núñez, por tentativa de femicidio

En caso de contar con datos relevantes, se ruega comunicarse de forma inmediata al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

La Policía del Chaco informa a la comunidad que se encuentra en intensa búsqueda del ciudadano Jesús Luis Núñez, conocido como «Pato Núñez», quien se halla prófugo de la Justicia, sindicado como presunto autor de una tentativa de femicidio.

El mencionado cuenta con pedido de captura vigente y se solicita la colaboración de toda la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.



Asimismo, se advierte que toda persona que encubra, brinde refugio o facilite la evasión del prófugo podrá ser alcanzada por la ley, iniciándose las actuaciones judiciales correspondientes y quedando a disposición de la Justicia por el delito de encubrimiento.

Reiteran el carácter urgente y prioritario de esta búsqueda, y apelan al compromiso y responsabilidad social de la comunidad.

