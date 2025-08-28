River enfrentará a Unión en un duelo clave por la Copa Argentina

El Millonario buscará acceder a los cuartos de final con su plantel completo, mientras Unión sueña con otro golpe tras eliminar a Rosario Central.

River enfrentará este jueves, desde las 21.15 horas, a Unión en Mendoza, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, con el arbitraje de Andrés Gariano. Los dirigidos por Marcelo Gallardo quieren mantener vivo el sueño de la triple corona.

El Millonario pondrá a los mejores jugadores y, por primera vez, podrá usar a Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. El objetivo es evitar sorpresas ante un Tatengue que va por otro batacazo, tras eliminar a Rosario Central.

Por su parte, Unión llegó a los octavos de final de la Copa Argentina tras ganarle 3-1 a Colegiales y superar al Canalla en los penales. El DT, Leonardo Madelón, sueña con dar otro golpe ante un grande.

PROBABLE FORMACIÓN

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

