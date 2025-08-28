«Kukas tirapiedras carentes de ideas», expresó Milei tras el ataque en Lomas de Zamora

El Presidente habló tras el ataque durante una caravana de La Libertad Avanza. Funcionarios nacionales salieron a respaldarlo, responsabilizaron al kirchnerismo y tildaron el hecho de «intento de magnicidio».

Tras el ataque a piedrazos al presidente Javier Milei durante una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, el mandatario se refirió a lo ocurrido en sus redes sociales.

«En Olivos con el Profe José Luis Espert y el Jefe Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tirapiedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia», expresó el Presidente en sus redes, con una foto junto a su hermana y el diputado nacional.

Por el ataque, Milei y su comitiva debió ser evacuada. Incluso, el diputado Espert se fue en la motocicleta de un militante libertario.

Tras lo ocurrido, funcionarios nacionales salieron al cruce del kirchnerismo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad los culpó por el ataque: «El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos».

El vocero presidencial Manuel Adorni también se refirió al caso: «Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más».

Por su parte, el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, dijo que el hecho fue «un intento de magnicidio». «Lo que acaba de pasar en Lomas de Zamora es un intento de magnicidio. Atentaron contra la vida del Presidente de la Nación tirándole un cascote en la cabeza. El único culpable es el kirchnerismo…», dijo en sus redes sociales.

La Libertad Avanza también emitió un breve comunicado sobre lo ocurrido: «No nos van a frenar. Tiren todas las piedras que quieran. Rompan todas las cosas que quieran. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos. Por eso están tan nerviosos, porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó».

