Gobierno modifica los feriados: los que caigan durante fin de semana, podrán trasladarse

Este jueves, se dio a conocer una nueva resolución del Gobierno nacional, la cual establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con un sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo disponga la Jefatura de Gabinete.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 614/2025.

La decisión busca completar una laguna legal de la Ley 27.399, que ya establecía el traslado de feriados cuando caen en martes, miércoles, jueves o viernes, pero no contemplaba los casos de sábado o domingo.

El decreto argumenta que no trasladarlos en esos días desvirtuaría su naturaleza de «feriados trasladables».

La Jefatura de Gabinete fue designada como autoridad de aplicación y será la encargada de decidir, en cada caso, si el feriado se traslada al lunes inmediato posterior o al último viernes anterior.

El texto del decreto señala que esta medida responde a la intención de garantizar fines de semana largos y se alinea con criterios de la Corte Suprema sobre la interpretación de las leyes.

Con este criterio aclarado, el próximo feriado trasladable sería el domingo 12 de octubre, día en que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad.

En noviembre, por ejemplo, los ciudadanos podrán aprovechar de un fin de semana largo XL. El viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos, ofreciendo la posibilidad de extender el descanso a quienes puedan reorganizar sus actividades.

A esa jornada especial le sigue el lunes 24, declarado feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha, originalmente establecida en el calendario como 20 de noviembre, se movió con el objetivo de favorecer el turismo interno y facilitar la organización de actividades económicas, sociales y culturales a lo largo del país.

En diciembre, el cronograma presenta dos fechas inamovibles. El lunes 8 de diciembre, que corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María; y el segundo feriado clave de diciembre es Navidad, que este año cae jueves. Siendo que está muy cerca del fin de semana, algunos podrán combinar trabajo y descanso.

