Fue demorada por trasladar carne caprina en el tren de pasajeros

Los agentes tomaron conocimiento gracias a una denuncia recibida por el Sistema de Reclamos Anónimos. Identificaron a una mujer de 46 años.

Una mujer terminó tras las rejas este jueves por la mañana por personal policial de la Comisaría de Puerto Tirol, luego de ser sorprendida transportando carne caprina faenada, sin la correspondiente documentación, en el tren de pasajeros.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 7:30, cuando los agentes fueron alertados en base a una denuncia anónima registrada en el Sistema de Reclamos de la Policía del Chaco, la cual manifestaba que estarían transportando productos cárnicos de dudosa procedencia en el tren.

Por ello, personal del Servicio Externo durante varios días, llevaron a cabo una sigilosa vigilancia, como así también un control de personas. De este modo, lograron identificar a una mujer de 46 años, quien llevaba dentro de un bolso dos animales caprinos faenados, sin poder acreditar su procedencia legal.

Informada de la situación a la Fiscalía Rural y Ambiental, la magistrada interviniente ordenó el secuestro de los productos cárnicos y su posterior incineración, mientras que la mujer fue conducida a la unidad policial y notificada de su situación legal.

