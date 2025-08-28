El Programa Municipal de Salud incorpora ecografías mamarias gratuitas

El intendente Bruno Cipolini junto al coordinador y especialistas del servicio de tocoginecología y obstetricia que integran el Programa Municipal de Salud, anunció la incorporación de ecografías mamarias que se suman a los servicios que se prestan desde el Programa.

Las ecografías serán gratuitas como todos los servicios sanitarios que presta el Programa Municipal de Salud, comenzarán a realizarse a mediados de septiembre sin turno previo. En tal sentido, el coordinador del Programa Cristian Rivas; la licenciada en obstetricia Magalí Barrios y la especialista en tocoginecología Dra. Marianela Cañete, comentaron que durante los primeros días del mes se realizarán capacitaciones para todas las obstetras de la ciudad y alrededores para unificar criterios de evaluación al momento de realizar el estudio.

«Este es un servicio más que se suma para optimizar la atención que brindamos desde el Programa, tanto en el vacunatorio como en los operativos en terreno que realizamos», comentó la Licenciada.

Por su parte el Intendente destacó la importancia del Programa de Salud del municipio que «no busca reemplazar al servicio de salud público, sino que pretende reforzar y acercar la atención primaria de la salud a los vecinos».

«Este programa se sigue ampliando, con los operativos en los barrios que siempre arrojan números contundentes, no porque el sistema de salud no esté haciendo su tarea sino por el acercamiento de los operativos en los distintos puntos geográficos. Contamos con las instalaciones recientemente remodeladas y seguimos trabajando, siendo un eslabón más en el sistema sanitario provincial», finalizó.

Por otro lado, explicaron que este estudio es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, acercar la prevención y el cuidado a cada mujer de la ciudad.

«Con esta incorporación buscamos garantizar que todas tengan acceso a un estudio complementario al control ginecológico y a la mamografía, especialmente en aquellas mujeres jóvenes donde la ecografía cobra un rol clave. Este estudio es clave porque permite observar el tejido mamario en detalle, sobre todo en mujeres jóvenes con mamas densas donde la mamografía puede no ser suficiente. La ecografía ayuda a diferenciar nódulos benignos de lesiones sospechosas y permite detectar a tiempo alteraciones que, tratadas de manera precoz, salvan vidas», comentaron.

