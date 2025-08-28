Detuvieron al hombre acusado de múltiples robos con inhibidores en Resistencia

La última denuncia fue por un robo sucedido en la intersección de la Av. Wilde y calle Catamarca.

Un hombre de 52 años fue detenido en la noche del miércoles en el barrio Villa El Oeste de Resistencia, acusado de ser autor de una serie de robos cometidos con inhibidores de señal. Se trata de R.C.S, quien fue identificado por la Policía a través de registros fílmicos de uno de los hechos.

EL ROBO DENUNCIADO

La investigación se inició tras una denuncia realizada el pasado 17 de agosto por una joven de 28 años. La víctima relató que estacionó su automóvil Nissan Kicks blanco en la intersección de avenida Wilde y calle Catamarca para ingresar a la carnicería «La Esperanza». Al regresar, constató que desconocidos habían sustraído una riñonera, un cargador de celular, maquillaje, un manojo de llaves, una caja de postres y la suma de $ 729.000 en efectivo.

Las cámaras de seguridad del comercio mostraron cómo un hombre habría utilizado un inhibidor de señal para evitar que las puertas del vehículo se trabaran automáticamente y, en cuestión de segundos, se llevó las pertenencias.

EL OPERATIVO POLICIAL

Personal de la División Enlace Operativo reconoció al sospechoso como R.C.S, conocido en la jerga policial por cometer este tipo de delitos con inhibidores. Tras una serie de tareas investigativas, los agentes establecieron que se escondía en una vivienda ubicada sobre calle Araza al 1400, en Villa El Oeste.

La Policía montó una vigilancia discreta y finalmente logró detenerlo cuando salía de la vivienda e intentaba subir a un vehículo.

R.C.S fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana por razones de jurisdicción y la causa quedó caratulada como «supuesto hurto». Desde la Dirección de Investigaciones confirmaron que las diligencias continúan para determinar su participación en otros hechos similares registrados en la ciudad.

