Culminó un Nuevo Curso de LSA Organizado por el Municipio

En el Centro Cultural Municipal se realizó la entrega de certificados del 8° curso introductorio a la LSA – nivel 1 dictado por personas sordas y el equipo de intérpretes docentes integrado por las profesoras Daniela Aguirre, Carla Sarobe y Maia Adamec, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes.

Acompañaron la entrega el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, la concejal Soledad Pérez y el responsable del Programa Municipal de Salud Cristian Rivas; también familiares y amigos de los alumnos y público en general.

En esta oportunidad, las personas que realizaron el curso presentaron una dramatización hablada e interpretada también en LSA, para concientizar sobre lo importante que es tener conocimiento de ella en situaciones cotidianas y así poder comunicarse con las personas sordas.

Fueron más de 60 personas las que recibieron su certificado que los habilita para realizar el nivel 2, que se realizará próximamente con fecha a confirmar.

El secretario Germán Rearte, destacó el compromiso asumido y la responsabilidad con la que cada uno de los alumnos ha tomado el curso, y agradeció al intendente por el acompañamiento en esta iniciativa que es un granito más en la construcción de una ciudad más inclusiva.

