Choque fatal de camiones: murió uno de los conductores

El accidente se produjo este jueves a la madrugada. La víctima fue identificada como un hombre de 53 años, oriundo de Misiones.

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2, se produjo un siniestro vial en la intersección de la Ruta Nacional N° 16 y la Ruta Provincial N° 4, en Quitilipi, que tuvo como saldo una persona fallecida.

El hecho involucró a dos camiones: un Mercedes Benz, conducido por un hombre de 33 años, quien resultó ileso y transportaba bloques de cemento; y un camión marca Iveco, cuyo chofer perdió la vida en el lugar.

Tras intervenir el personal de la Comisaría de Quitilipi, solicitó una ambulancia local. La médica de turno constató el deceso del conductor del Iveco. Posteriormente, fue identificado como Olivo Correa de 53 años, con domicilio en Misiones.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña, y el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Asimismo, ordenó que el hombre de 33 años sea notificado e imputado en la causa por «Supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito».

En el lugar trabajaron, además, personal de Bomberos Voluntarios y la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, quienes colaboraron con las tareas de rigor y el traslado del cuerpo en un móvil tanatológico.

