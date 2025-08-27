San Martín: Violenta pelea entre dos mujeres: una de ellas fue atacada con un hierro de 20 centímetros

Una mujer resultó herida en la cabeza con un hierro durante una pelea familiar en General San Martín y debió ser trasladada al Hospital Perrando, donde le realizaron estudios y extrajeron el objeto incrustado.

Dos mujeres protagonizaron una violenta pelea en General San Martín y una de ellas terminó herida. El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, alrededor de las 9.20, sobre las calles Sarmiento y Uruguay. La persona agredida fue trasladada al hospital local «Félix Anselmo Pértile».

La Policía constató que la riña fue entre A. C. S., de 26 años, quien es concuñada de la otra mujer, de 32 años, identificada bajo las iniciales V. A. Z. Esta última debió ser enviada al centro de salud local para una mejor atención debido a las heridas sufridas en la zona de la cabeza, más precisamente en la sien izquierda, provocadas con un arma blanca que, según el parte policial, estaba incrustada en su cuerpo. Aparentemente, ambas mantienen problemas familiares de vieja data.

El parte médico del nosocomio local señaló que la mujer tenía «una herida de arma blanca en cuero cabelludo, región frontal izquierda, quedando alojado el mismo, aparentemente hierro del 6. Paciente lúcida, buena insuficiencia cardiorrespiratoria, sin aliento alcohólico, Glasgow 15/15». Luego, la víctima fue trasladada a Resistencia, al Hospital Julio C. Perrando, para que le realicen una Tomografía Axial Computarizada (TAC) y le extraigan el objeto.

La agresora fue detenida al instante y puesta a disposición de la Justicia. Según pudo averiguar la Policía, el inconveniente entre ambas mujeres se debe a escraches en redes sociales realizados por la atacante hacia la víctima.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2, a cargo de Andrea Y. Langelotti, quien dispuso que se labre un acta de constatación con personal del Gabinete Científico local, emitió una prohibición de acercamiento de 500 metros al domicilio y a los lugares que frecuenta la víctima, así como la abstención de mantener contacto mediante llamadas, mensajes, redes sociales y de realizar publicaciones en dichas plataformas. Todo ello por 90 días.

Por último, el Hospital Perrando emitió un nuevo parte médico de la lesionada e indicó que presentaba «T.E.C. leve con herida punzocortante en región parietal izquierda, con extracción de cuerpo extraño». Luego, tras estudios complementarios, le dieron el alta.

