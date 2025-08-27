SÁENZ PEÑA: RECUPERAN HELADERA ROBADA DE UNA ESCUELA

En un procedimiento realizado este miércoles 27/08, personal del Departamento 911, División COM y Patrulla Preventiva logró recuperar una heladera con freezer marca Patrik Fagor, denunciada como sustraída del Establecimiento Educativo EEP N° 267.

Tras un rastrillaje en un monte ubicado a 2 km del establecimiento, en la zona de Lote 54 La Mascota, se halló el electrodoméstico que había sido escondido en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía N°4, a cargo del Dr. Gustavo R. Valero, el bien fue restituido a la institución educativa.

