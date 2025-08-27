Milei no recibió plata por disertar en la iglesia del pastor Ledesma, reafirmó Francos

Ante las preguntas presentadas por los bloques de Unión por la Patria y la izquierda al jefe de Gabinete, el Gobierno respondió que se trató de una visita oficial al gobernador donde tampoco hubo gastos.

Dos de las 1337 preguntas que enviaron desde la Cámara de Diputados de la Nación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntaron sobre la visita del presidente Javier Milei a la provincia del Chaco para disertar en la inauguración de «Portal del Cielo», la iglesia evangélica del pastor Jorge Ledesma. En el informe de gestión, el funcionario respondió a los cuestionamientos reafirmando que el Presidente no recibió sumas de dinero por su disertación.

Guillermo Francos.

Uno de los interrogantes fue planteado por el Frente de Izquierda (FIT), y otro por el bloque de Unión por la Patria. «Qué carácter tuvo la visita del presidente Milei a la provincia del Chaco a visitar al pastor Ledesma que reveló que se le habían transformado los 100 mil pesos en 100 mil dólares?», preguntaron desde el FIT.

Por su parte, Unión por la Patria planteó: «El sábado 5 de julio de este año, el presidente Milei asistió a la Iglesia Evangélica «Portal del Cielo», de Chaco, para brindar un discurso. En dicho acto, se cobró entrada. ¿Cuál es el destino del dinero recaudado en el cobro de entradas? Dicho acto, ¿contó con financiamiento o logística de carácter estatal? ¿Reconoce el gobierno nacional que el hecho de que el Presidente concurra a un acto pago, configura uso indebido del cargo y de los recursos del Estado?»

Respondiendo a ambos cuestionamientos, el informe señala que «el Presidente de la Nación se trasladó a la provincia de Chaco, en un viaje oficial en el que mantuvo un encuentro con el señor gobernador, D. Leandro Zdero, ocasión en la que también disertó en la Convención Internacional de Liderazgo Cristiano ‘Invasión del Amor de Dios’». Al respecto reafirma que «no han ingresado sumas de dinero, así como tampoco se han generado gastos «.

