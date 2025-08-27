Más de $ 26 millones en la Poceada: ganadores en Barranqueras y Selva de Río de Oro

El nuevo sorteo tiene un pozo base de 37 millones de pesos.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este martes 26 de agosto dejó dos nuevos millonarios, uno de la ciudad de Barranqueras y otro de Selva de Río de Oro, se llevaron un pozo acumulado de $ 26.629.336.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 06, 41, 70, 71 y 82.

El ganador de la Poceada en Barranqueras hizo la jugada en la Agencia 399, mientras que el de Selva de Río de Oro hizo lo propio en la Agencia 685.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo jueves 28 de agosto con un pozo base de 37 millones de pesos.

