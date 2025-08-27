La TV Pública no transmitirá el Mundial 2026, cortando una tradición de 52 años

Bajo el argumento de que es un gasto innecesario, el Gobierno confirmó que no comprará los derechos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La medida se enmarca en el ajuste e intento de privatización de los medios estatales.

El Gobierno nacional no comprará los derechos televisivos para transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la TV Pública. De esta manera, se rompe una tradición de 52 años ininterrumpidos en que la emisora tuvo en su pantalla los partidos de la Selección argentina, que comenzaron a ser transmitidos en el Mundial Alemania 1974.

El argumento del Ejecutivo es que no van «a gastar 7 palos verdes en fútbol», aunque señalaron que aún tiene tiempo hasta diciembre para revertir la decisión si lo consideran oportuno. La decisión se enmarca en una serie de medidas que buscan auditar la emisora estatal, como la intervención del organismo en febrero o la no transmisión del partido por Eliminatorias entre Argentina y Chile en septiembre de 2024, cuando la TV Pública informó que no había alcanzado un acuerdo con Torneos SA y Telefé, que tenían los derechos para televisar el encuentro.

«Hay varios tipos de derechos y esto no es una decisión política: no vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol», expresó una fuente oficial al medio «Corta». Como antecedente, la participación estatal en el Mundial de Qatar 2022 implicó desembolsos cercanos a 10 millones de dólares más los costos operativos por el traslado de una veintena de periodistas y técnicos a casi 14.000 kilómetros de distancia.

A pesar de esos gastos, el balance de aquella edición fue positivo para el canal, que registró ingresos por publicidad equivalentes a 12 millones de dólares al tipo de cambio oficial. No obstante, generó polémica que cerca del 20% de esos ingresos provinieron de publicidad de fondos provinciales y de organismos o empresas públicas.

Además, la TV Pública viene de sumar una incorporación en sus filas ejecutivas: se trata de Carlos Curci, hoy nuevo interventor de medios públicos, que oficiaba como vocero del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Sumado al ajuste en el sector, en la gestión de Javier Milei no dejan de pensar en deshacerse de los medios públicos a través de una privatización. Si bien ese es el plan ideal, tampoco descartan cerrar algunos de ellos.

