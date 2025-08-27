La Provincia elimina 13 fideicomisos para ahorrar $ 260 millones

«El objetivo es optimizar los recursos», aseguró el Gobernador.

La Provincia ahorrará más de $ 260 millones tras la eliminación de 13 fideicomisos. El gobernador, Leandro Zdero junto al equipo económico recibió el balance de gestión de Fiduciaria del Norte, en el que se destaca el ahorro en pesos.

«En el orden que he solicitado a todas las áreas, en Fiduciaria se han optimizado los recursos. Cuando asumimos existían 66 fideicomisos y una Fundación; eliminamos 13 fideicomisos y la Fundación también, porque implicaban más gastos. El objetivo es optimizar los recursos y lograr que Fiduciaria cumpla su rol de manera eficiente, con nuevas alternativas como los emprendimientos inmobiliarios que estamos impulsando hoy», señaló el Gobernador.

Asimismo, el titular la entidad, Gerardo Santos Oliveira dijo que «es como si Fiduciaria tuviera 14 autos para usarlos en 7 días. La idea es optimizar, como nos pidió el Gobernador y utilizar los recursos como corresponde; como así también volcar la mirada hacia el sector privado como motor de desarrollo».

Desde el Gobierno provincial detallaron acciones concretas implementadas, en las que figura la eliminación de 13 fideicomisos, el cierre de la Fundación FDN y la optimización en la contratación de servicios.

«Con estas medidas, la actual gestión avanza en el ordenamiento financiero y administrativo, priorizando la eficiencia, la transparencia y la optimización de los recursos», detallaron.

