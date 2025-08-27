Falleció el acordeonista Raúl Barboza, ícono del chamamé en el mundo

Tenía 87 años y fue uno de los representantes de la música litoraleña en el mundo. Su fallecimiento fue comunicado en sus redes sociales.

A los 87 años, falleció Raúl Barboza, un ícono del acordeón y de la música litoraleña. Así lo confirmó Alberto Felici, quien fue su productor artístico, en las redes sociales del «El Maestro».

«En mi carácter de productor artístico de Raúl Barboza, y haciéndome eco de una comunicación telefónica desde París (Francia) por parte de su esposa Olga Bustamante, tengo la triste noticia del fallecimiento del Maestro, sucedida en la tarde de hoy, 27 de agosto de 2025», expresa el comunicado.

Felici agradeció el acompañamiento «a cada uno de ustedes que le han brindado durante toda su actividad profesional, les dejamos un abrazo».

Nacido en Buenos Aires, Barboza tenía una extensa trayectoria de más de 70 años, siendo uno de los embajadores del chamamé en el mundo, recibió importantes premios y en 2024 la Universidad Nacional del Nordeste le otorgó el título de «Doctor Honoris Causa». Compartió escenarios y grabaciones con artistas de la talla de Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesaria Evora, Peter Gabriel, Juanjo Domínguez, Ariel Ramírez, entre otros.

Fuente:diariochaco

Comentarios