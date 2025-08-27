En medio de tensiones políticas, Francos expondrá su informe de gestión en el Congreso

El jefe de Gabinete hará su exposición ante una Cámara Baja dominada por el escándalo de los audios y pedidos de interpelación a Karina Milei.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentará este miércoles su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en un contexto complejo para el Gobierno de Javier Milei. El funcionario llegará a un recinto donde las votaciones suelen ser desfavorables para el oficialismo y en el que la oposición exige interpelaciones a Karina Milei, a los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger, y al propio Francos, tras el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La oposición ya anticipó que ampliará el temario enviado a la Jefatura de Gabinete, incluyendo preguntas sobre los audios que detonaron la crisis en la ANDIS, incluso antes de la salida de Diego Spagnuolo del organismo. Esto podría derivar en choques con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, también cuestionado por distintos bloques.

Hasta el martes a la noche, los legisladores todavía no habían recibido las respuestas por escrito de la Jefatura de Gabinete, algo que esperaban poder analizar desde comienzos de semana. A esta situación se suman críticas de exaliados libertarios, como Carlos D’Alessandro —ahora en el bloque Coherencia junto a Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González—, quien advirtió: «Los hechos de corrupción en la Agencia de Discapacidad son inadmisibles y marcan un retroceso frente a lo prometido».

Desde otros espacios también reclamaron definiciones. El diputado Leandro Santoro (UxP) señaló: «Los funcionarios tienen que venir a dar la cara, no solo por la Agencia de Discapacidad, sino también por el fentanilo y por el Garrahan».

AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR EL FENTANILO CONTAMINADO

En paralelo, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), analizó diferentes proyectos para crear una comisión investigadora sobre la causa del fentanilo adulterado. Una de las iniciativas pertenece a Silvana Giudici, quien remarcó: «Hay más de 188 instituciones afectadas; esta crisis sanitaria debe ser investigada en todas sus dimensiones».

El tema será retomado la próxima semana con reuniones de asesores y el 4 de septiembre en un plenario de comisiones que firmará dictámenes para elevar la propuesta al recinto.

UN INFORME CON CASI 3.000 PREGUNTAS

La Jefatura de Gabinete recibió un total de 2.957 requisitorias que, tras un proceso de unificación, quedaron en 1.337 preguntas concretas. Los temas incluyen economía, obras públicas, privatizaciones, salud, educación, seguridad y derechos humanos, entre otros.

Unión por la Patria fue el bloque que más consultas realizó (787), seguido por la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). En cuanto a ministerios, Economía concentró la mayor cantidad de interrogantes (477), seguido por Capital Humano (177), la propia Jefatura de Gabinete (149) y Salud (111).

