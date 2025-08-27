Desplazaron a Alfredo Moreno como coordinador en PAMI Chaco

La medida se ordenó tras el allanamiento realizado este martes, la oficina del nuevo titular del instituto en Chaco, Alejandro Alloatti.

Destituyeron al coordinador administrativo de la Delegación de PAMI en Chaco, Alfredo Moreno. La medida se tomó luego de los allanamientos realizados ayer a la oficina del nuevo titular del instituto, en el marco de la investigación por presuntos pedidos económicos y afiliaciones partidarias irregulares.

De acuerdo a la información a la que accedió Diario Chaco , la resolución se hará efectiva desde el lunes.

En ese marco, el despliegue montado este martes por integrantes de la Agencia de Recaudación Aduanera (ARCA) y de la Policía Federal irrumpieron en la oficina del nuevo titular de PAMI en Chaco, Alejandro Alloatti, recientemente designado en lugar de Silvia Arolfo.

Tras el operativo, el personal se llevó del lugar cajas con documentación y equipos electrónicos. Fue el segundo allanamiento realizado, luego del procedimiento ejecutado el jueves pasado, en la agencia de viajes Sakura, ubicada en la calle Santa Fe al 54, en pleno centro de Resistencia.

Un día después, fue el propio Moreno quien dio una conferencia de prensa en la que negó cualquier tipo de vínculo con la empresa de viajes y además acusó al titular del Colegio Médico de lanzar denuncias con el objetivo de tapar la investigación que se efectúa por supuestas dobles facturaciones y otras irregularidades.

Comentarios