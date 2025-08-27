Desbarataron bunker de drogas y se incautaron casi 2 kilos de cocaína

Ocurrió en la zona sur de Resistencia con dos detenidos y el secuestro de un auto de alta gama, celulares y dinero en efectivo.

El Jefe de Policía, Fernando Romero dio personalmente la información sobre la detención de «Pipi», un hombre señalado como un reconocido distribuidor de estupefacientes en la zona sur de Resistencia. «No damos el brazo a torcer y seguimos con las directivas dadas por el gobernador de la Provincia, de cuidar a los chaqueños, a través del Ministerio de Seguridad. Hicimos un trabajo integral para encontrar y atrapar a este peligroso sujeto», refirió Romero.

Las labores policiales se realizaron en base al Plan de Prevención Metropolitana y en la tarde del martes en dos allanamientos simultáneos, se logró poner fin a dos «kioscos» de estupefacientes, uno en Villa Libertad y otro en el Asentamiento Zampa.

En dichas diligencias fueron atrapados un sujeto conocido como «Pipi» y su mujer. Ambos vivían en el asentamiento Zampa donde el personal de las comisarías pertenecientes a las Supervisiones de Zona I y III, trabajaron en conjunto para allanar estos domicilios.

En ese lugar se incautaron 500 dosis de cocaína lista para su venta. También se procedió al secuestro de 130 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y un automóvil marca Toyota modelo Corolla. Todo ello conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas Número 2, de Resistencia.

Así también, en Villa Libertad se procedió a dar cumplimiento otra orden de la Fiscalía Antidrogas donde se procedió al secuestro de más de un kilo y medio de cocaína, balanza de precisión, recorte, tijeras, teléfono celular, handys. También se procedió al secuestro de más de un millón y medio de pesos.

«Uno a uno van cayendo. La Policía del Chaco sabe quiénes son y por ello, los buscamos y atrapamos, los demás están advertidos y si no quieren terminar presos, deberán dejar sus negocios turbios». Esas fueron las palabras del Jefe de Policía Comisario General (R) Fernando Javier Romero, tras los últimos allanamientos.

