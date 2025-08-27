Chaco capacitó a personal de las fuerzas de seguridad sobre el Nuevo Código Procesal Penal Federal

El Gobierno del Chaco capacitó a personal de las fuerzas de seguridad nacional y provincial sobre el Nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF). La reforma se implementará en su totalidad a partir del 1 de diciembre de 2025 y su cambio significativo radica en la forma de llevar adelante los juicios buscando mayor eficiencia y transparencia.

El encargado de dar apertura a la jornada fue el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, que destacó la importancia de capacitar para garantizar el buen desempeño de los auxiliares de la Justicia, que son clave para garantizar un efectivo proceso penal.

En este sentido, deseó que el resultado sea una Justicia Federal dinámica, ágil y cercana a la sociedad. “El CPPF implementa un cambio trascendental en la mejora del proceso judicial. Necesitamos trabajar en el combate del delito en todas sus formas, sin dar un paso atrás”, indicó el funcionario.

De la capacitación participaron agentes de la Policía del Chaco, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todos actores claves en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el delito organizado, entre otros.

El Nuevo CPPF de la Argentina establece un sistema acusatorio, oral, público y adversarial para la justicia penal federal, que busca acelerar, simplificar y transparentar los procesos judiciales a través de la investigación por parte del fiscal y el juzgamiento por parte del juez.

Comentarios