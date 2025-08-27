Cayó «Tuli» Carrizo, implicado en la entradera de Cote Lai y con frondoso pronturario

Un teléfono que se le cayó después del robo permitió que la Policía lo encuentre. Tiene causas previas vinculadas a una asociación ilícita con un policía y varios robos.

La Policía del Chaco detuvo a S.F.C, conocido como «Tuli», un delincuente con frondoso prontuario investigado en múltiples hechos de robos violentos en Resistencia y distintas localidades del interior. El procedimiento se concretó este martes en la avenida Alvear al 3300 de la ciudad de Fontana, tras intensas tareas de inteligencia y vigilancia.

EL ASALTO EN COTE LAI

El caso que derivó en la captura de «Tuli» ocurrió el domingo 25 de agosto cerca de las 00:15 en la localidad de Cote Lai. La víctima, identificada como F. J. R. de 59 años, había realizado una doma en su campo y al regresar a su domicilio junto a familiares y amigos fueron sorprendidos por tres hombres encapuchados armados.

Los asaltantes redujeron a los presentes, los maniataron, los golpearon y sustrajeron 13 teléfonos celulares, además de una suma millonaria: $ 2.000.000 pertenecientes a la víctima y $ 10.000.000 a su cuñado, J. G. N. (52). También robaron una camioneta Toyota Hilux color bordó, dominio AC266HS, utilizada para huir.

Frente a la vivienda, los delincuentes abandonaron una camioneta Honda CR-V que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires. Más tarde, tras un amplio rastrillaje, la Policía halló la Toyota Hilux sustraída en el kilómetro 977,5 de la ruta nacional N°11, vehículo que fue secuestrado y peritado por la División Rastros y el Gabinete Científico del Poder Judicial.

AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Ese mismo 25 de agosto, cerca de las 17:30, personal de Delitos Contra la Propiedad secuestró un teléfono celular Motorola amarillo que había sido robado en el hecho. El aparato fue entregado por un hombre de 42 años que declaró haberlo encontrado en la ruta camino a Colonia Baranda, cuando regresaba de Cote Lai.

Con las huellas dactilares levantadas en los vehículos secuestrados, la División Antecedentes Personales confirmó que una correspondía a S.F.C, alias «Tuli», lo que permitió avanzar hacia su captura.

LA DETENCIÓN Y LOS ANTECEDENTES

Finalmente, Carrizo fue aprehendido en Fontana y notificado en la causa por «supuesta participación en robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad», a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner.

El prontuario delictivo de «Tuli» Carrizo incluye detenciones anteriores por diversos hechos. En diciembre de 2022 fue capturado en La Tigra junto a dos cómplices con inhibidores y dinero sustraído de vehículos estacionados durante un evento. También estuvo implicado en una causa por asociación ilícita en la que aparecía vinculado a un efectivo policial de la Comisaría Segunda Metropolitana. Además, se lo investiga por un millonario robo en la localidad de La Leonesa, donde fue registrado en filmaciones.

