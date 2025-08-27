Asueto en Resistencia: actividades y recolección de residuos

Desde la Comuna de la capital chaqueña brindaron detalles sobre las acciones en honor al patrono de la ciudad, durante la jornada de hoy.

Este miércoles 27, rige el asueto administrativo, escolar y judicial en toda Resistencia, por el Día de San Fernando Rey, patrono de la ciudad.

Ante ello, desde la Comuna informaron que, a partir de las 9, se llevará a cabo el izamiento de la bandera argentina en el Mástil Mayor, ubicado en la esquina de avenida 9 de Julio y las calles Güemes y Frondizi.

Luego de ello, se presentará una ofrenda floral en la Catedral de Resistencia, frente a la imagen del santo patrono.

Por otro lado, mencionaron que la recolección de residuos domiciliaria será normal durante toda la jornada.

Por la tarde, desde la Catedral señalaron que, bajo el lema «Peregrinos de la esperanza, con el amor de Dios en el corazón», a las 18.45, se concretará el rito de entrada por la Puerta Santa en el Jubileo 2025.

Asimismo, a las 20, se celebrará la Misa central, a cargo de Monseñor Ramón Dus, donde se rezarán por todas las intenciones de la novena.

A las 21.15, se realizará un compartir fraterno y despedida.

