Arrancó la venta directa en Tierra del Fuego: electrónicos hasta 30% más baratos

Ya se pueden comprar electrónicos con envío a domicilio en pocos días y sin trámites extra. El sistema elimina impuestos y promete precios más competitivos que el retail local.

El sistema promete precios hasta 30% más bajos y entrega en menos de una semana.

La posibilidad de comprar celulares, televisores y otros electrónicos a precios hasta 30% más bajos ya está disponible en todo el país. La modalidad de venta directa desde Tierra del Fuego vía courier permite adquirir productos de fábrica, con entrega en pocos días y sin intermediarios.

Cómo funciona el sistema

El régimen permite a las compañías fueguinas despachar electrónicos como «exportaciones simplificadas». Esto implica que los productos quedan exceptuados de IVA e impuestos internos, lo que genera el ahorro de entre 20% y 30%.

Se pueden comprar hasta tres unidades iguales por año y hasta USD 3.000 por operación.

El pago se realiza con tarjeta de débito en dólares, y la empresa emite factura tipo E.

La entrega demora entre 3 y 7 días hábiles según la ubicación.

Precios de referencia

En Mirgor, un Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB cuesta USD 1.559 más USD 35 de envío a CABA, en total USD 1.594. Ese mismo modelo en cadenas locales supera los $3,3 millones, casi un 50% más.

Un Smart TV Samsung 85″ QLED 4K vale USD 2.385 más USD 96 de envío (USD 2.481 finales), cuando en plataformas locales supera los $4 millones.

Garantía y cambios

Todos los productos cuentan con garantía oficial y cobertura bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Hay diez días para devolver o cambiar la compra, y en caso de fallas, la empresa asume los costos de reposición.

Fuente:diariochaco

Comentarios