Volcó un camión por la Ruta 89 y el chofer quedó atrapado

El siniestro vial se dio este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 292. Personal policial y de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar al conductor.

Un siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en la Ruta Nacional N° 89, a la altura del kilómetro 292, en jurisdicción de Gancedo.

Según informaron fuentes policiales, un camión Iveco Cursor con acoplado, conducido por L.A.S, de 49 años, domiciliado en la ciudad de Santiago del Estero, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

El rodado, que se dirigía desde General Pinedo hacia Santiago del Estero, quedó recostado sobre su lateral izquierdo, y el chofer atrapado dentro de la cabina. Personal policial, de Secheep y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para rescatarlo.

El conductor fue trasladado al hospital local, donde le diagnosticaron politraumatismos y fisura en el húmero del brazo izquierdo, quedando en observación, fuera de peligro.

En el lugar también trabajó la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, junto al móvil policial de General Capdevila, quienes se encargaron de regular la circulación en la zona.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata dispuso que se realicen las pericias correspondientes, constatación y registro fotográfico del siniestro.

Comentarios