Un niño sordomudo sobrevivió 72 horas perdido en el monte en Salta

Oriundo de una comunidad wichi, Erwin fue encontrado con un cuadro grave de deshidratación tras una búsqueda de toda su comunidad.

La Policía de Salta localizó en la madrugada del martes a un niño de 12 años que había sido reportado como extraviado en la comunidad Arrozal, distante a 40 kilómetros de Santa Victoria Este. El trabajo de búsqueda se había activado a raíz de la alerta de familiares que dieron cuenta que Erwin, de 12 años de edad y sordomudo no había regresado a su casa.

El protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas fue activado de inmediato y las tareas de rastrillajes y búsqueda con la colaboración de lugareños dio sus frutos cuando el menor fue hallado a 20 kilómetros de su domicilio en una zona de monte. Trabajaron en el operativo efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal y baqueanos de la zona.

El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado con un severo cuadro de deshidratación. La comunidad de Arrozal, a 40 kilómetros de Santa Victoria Este, está habitada por familias de la etnia wichi. Según se contó, sus integrantes se sumaron masivamente a la búsqueda del pequeño. Intervino la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.

