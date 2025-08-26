SÁENZ PEÑA: LA POLICÍA RECUPERÓ UNA BATERÍA ROBADA TRAS UN OPERATIVO EN EL BARRIO SAN MARTÍN

En la tarde del martes, alrededor de las 17 horas, personal de la División Patrulla Preventiva del Departamento 911 logró recuperar parte de los elementos sustraídos a un vecino de 40 años, en un hecho ocurrido días atrás en Sáenz Peña.

La denuncia había sido radicada el 24 de agosto en la Fiscalía de Investigación Penal N°4, a cargo del doctor Gustavo Rafael Valero, donde el damnificado manifestó que desconocidos le sustrajeron de su domicilio una máquina de afeitar eléctrica y una batería LIPO marca CNHL 4000 mAh.

A partir de tareas investigativas y con información recabada en conjunto con la Comisaría Cuarta, los efectivos establecieron un punto de encuentro con un presunto vendedor de los objetos robados en la intersección de calles 4 y 39 del barrio San Martín.

Durante el operativo, los policías detectaron a dos hombres que se desplazaban en motocicleta. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar una de las pertenencias denunciadas.

Finalmente, la Policía procedió al secuestro de la batería LIPO CNHL 4000 mAh, mientras que continúan las investigaciones para dar con los autores del hecho y recuperar el resto de los bienes.

Comentarios