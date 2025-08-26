Sáenz Peña inaugura su kartódromo con más de 140 pilotos en pista

El nuevo circuito se estrena este fin de semana con pruebas libres el sábado y competencias el domingo. La obra busca consolidar al karting como semillero del automovilismo regional.

Tiene una pista de 850 metros de longitud, emplazada en un terreno de casi 10 hectáreas.

Este fin de semana, Sáenz Peña vivirá un evento histórico para el automovilismo regional con la inauguración de su flamante kartódromo, una obra que promete convertirse en referencia para la práctica del deporte motor en la zona.

La apertura oficial será los días 30 y 31 de agosto. El sábado se habilitará el acceso al predio para equipos y público en general, con pruebas libres durante toda la jornada. El domingo se desarrollarán las clasificaciones, series y finales, acompañadas del acto protocolar con corte de cinta.

«Esta inauguración representa un paso fundamental para el crecimiento del karting en la región y un nuevo escenario para que jóvenes pilotos puedan iniciarse en el automovilismo», destacó Diego Codutti, presidente del kartódromo.

La pista cuenta con 850 metros de longitud y está ubicada en un predio de casi 10 hectáreas, lo que permitirá proyectar futuras obras complementarias. Los trabajos de infraestructura estuvieron a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad, con apoyo de Vialidad Provincial.

Codutti agradeció especialmente al intendente Bruno Cipolini «por apoyar desde el primer momento la idea de contar con un kartódromo como alternativa para que las familias disfruten de un espectáculo diferente los fines de semana».

En la competencia inaugural se espera la participación de entre 140 y 150 pilotos provenientes de distintas provincias, entre ellas Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. «Es un sueño cumplido que compartimos con toda la comunidad», concluyó Codutti.

