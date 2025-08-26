SÁENZ PEÑA: ALLANAN EL DOMICILIO DEL DETENIDO QUE DISPARÓ CONTRA POLICÍAS

Este mediodía, alrededor de las 12:30 horas, la Policía del Chaco llevó adelante un importante operativo en el Barrio San Cayetano, donde reside N.I., un hombre con prisión domiciliaria por robo agravado con uso de arma de fuego, quien días atrás efectuó disparos contra funcionarios policiales.

El procedimiento fue encabezado por el Director General de Seguridad Interior, Crio. Gral. Jorge Elías Caballero, junto a la Directora de Operaciones Interior, Crio. Gral. Sara Elizabeth Aguilera, y el Director de Zona Interior Sáenz Peña, Crio. My. Lic. Juan Carlos Kowalsky.

En el lugar, los uniformados cercaron el domicilio y, con la presencia de un oficial de justicia, se desarrolló la medida judicial.

La irrupción estuvo a cargo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), quienes aseguraron el área, acompañados por personal del COM, Infantería del Departamento 911 y la Comisaría Quinta, jurisdiccional de la zona.

Al finalizar el allanamiento el magistrado dispuso que el detenido continúe con prisión domiciliaria.

