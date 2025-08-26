Puerto Eva Perón: secuestraron un arsenal de armas y cartuchos en un allanamiento rural

El operativo se llevó a cabo en un predio de aproximadamente 400 hectáreas.

Este lunes, personal de la División Rural de La Leonesa llevó a cabo un operativo en la estancia Valentín, ubicada en jurisdicción de Puerto Eva Perón, que culminó con el secuestro de armas de fuego y una gran cantidad de cartuchos.

La medida fue supervisada por el ayudante fiscal rural y se extendió entre las 16 y las 20 horas.

Durante la diligencia judicial, realizada en un predio de aproximadamente 400 hectáreas, se constató la existencia de 86 bovinos de distintas categorías. Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la incautación de un arsenal en carácter de secuestro impostergable: cinco escopetas de diferentes calibres y marcas –algunas sin numeración visible–, cuatro rifles calibre .22 de las marcas Ruger, Geco, Marlin y Bataan, además de 57 cartuchos de diversos calibres (12, 14, 16 y 36).

Por disposición de la Fiscalía N°1, se ordenó el secuestro formal de las armas y municiones, así como la notificación del morador del campo en el marco de una causa por «supuesto incumplimiento al Artículo 189 bis del Código Penal», que contempla sanciones por tenencia y portación ilegal de armas de fuego.

