Primavera 2025: la sorprendente fecha exacta de su llegada y qué clima se espera este año

La primavera es la estación más esperada por muchos argentinos: clima templado y algunas lluvias se esperan este año.

La cuenta regresiva ya comenzó. Con agosto despidiéndose y septiembre a la vuelta de la esquina, muchos argentinos esperan con ansias la llegada de la primavera, la estación de las flores, los días más largos y el inicio del calorcito. Pero ¿cuál es la fecha exacta en que comienza este 2025?

Según los astrónomos, la primavera en el hemisferio sur comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 9:43 de la mañana, momento en que ocurrirá el equinoccio de primavera. Ese día, el Sol se posicionará exactamente sobre el ecuador terrestre, lo que hará que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

¿Qué significa el equinoccio de primavera?

El equinoccio marca un equilibrio astronómico: ni más luz ni más sombra. Desde entonces, los días empezarán a alargarse progresivamente y el sol ganará terreno frente a la noche.

En Argentina, este fenómeno es sinónimo de temperaturas más templadas, cielos más despejados y, sobre todo, el comienzo de la temporada de encuentros al aire libre.

¿Cómo viene la primavera 2025?

Los especialistas en meteorología advierten que no será un arranque uniforme.

Septiembre: se esperan todavía pulsos de aire frío tardío, con mínimas frescas en el AMBA y el centro del país.

Octubre: podría instalarse de lleno el calor con jornadas cercanas a los 30°.

Noviembre: llegaría con lluvias más frecuentes y tormentas eléctricas, típicas de la época

