Pelea entre adolescentes terminó con un corte en el rostro de una de ellas

El enfrentamiento entre las jóvenes se dio este lunes por la noche. La madre de una de las menores realizó la denuncia correspondiente.

Un enfrentamiento entre dos adolescentes terminó con una joven de 15 años herida en el rostro, tras ser atacada con un cuchillo tipo serrucho.

El hecho ocurrió este lunes por la noche, alrededor de las 21, en la intersección de calles Uruguay y Ameghino del barrio Urquiza de Las Breñas.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría local por una mujer, su hija de 15 años se encontraba en el lugar cuando mantuvo una pelea con otra menor, de 14.

Durante la pelea, ésta última habría utilizado un cuchillo con el que le provocó a su hija un corte en el labio superior y en el mentón.

La joven herida fue trasladada al hospital local, donde fue asistida por una profesional quien determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Intervino en la causa la Fiscalía N° 3 de Charata, a cargo de María Gabriela Rafart Antón, quien dispuso dar intervención al Juzgado de Niñez N° 2 y a la UPI Charata. Asimismo, se notificó de la situación legal a la madre de la sindicada como autora de la agresión.

