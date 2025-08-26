Paseaba por Resistencia en bici: era buscado por Interpol por un asesinato en Uruguay

El hombre fue detenido por la Policía Federal en pleno centro de la capital chaqueña. Tenía una alerta roja internacional desde principios de junio.

Un correntino fue detenido en Resistencia por la Policía Federal Argentina. El sujeto, que paseaba tranquilamente en bicicleta por el centro de la ciudad, tenía un pedido de captura de Interpol por el asesinato de otro hombre en Uruguay.

El operativo se concretó en las últimas horas del lunes 25, cuando efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigaciones, localizaron al prófugo tras un intenso trabajo de seguimiento.

La investigación se inició a partir de un pedido de colaboración de Interpol, que había emitido una alerta roja internacional el 7 de junio de 2025 contra G. A. Musin. A partir de allí, la PFA desplegó tareas de inteligencia criminal, seguimientos discretos y patrullajes cibernéticos para ubicarlo.

Finalmente, alrededor de las 23, el hombre fue interceptado mientras circulaba en bicicleta en la intersección de las avenidas Carlos María de Alvear y Belgrano, en pleno centro de la capital chaqueña. Fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del juzgado requirente.

Según se supo, Musin es el asesino de Yanger José Sanchez Pérez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su vivienda en Montevideo, atado boca abajo a una cama. Tras el homicidio, Musin tomó un barco hasta Buenos Aires, donde luego se trasladó en un colectivo larga distancia hasta Corrientes. Las investigaciones indicaron que luego se mudó a Resistencia, donde se ocultaba en la casa de un familiar.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el procedimiento constituye un nuevo ejemplo de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y del compromiso de la PFA en el cumplimiento de compromisos judiciales y policiales.

Fuente:diariochaco

