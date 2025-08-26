Paro de controladores en Resistencia: cancelaron el vuelo de la tarde a Buenos Aires

La medida de fuerza que afecta a los despegues en todo el país incluye dos tandas horarias de interrupción del servicio. Una por la mañana y otra por la tarde.

El paro nacional de controladores aéreos volvió a impactar este martes en el aeropuerto de Resistencia. El vuelo 1743 con destino a Buenos Aires, previsto para las 16:45, fue cancelado debido a la medida de fuerza que afecta a los despegues en todo el país.

Desde las 7 de la mañana, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante una nueva jornada de protesta, que incluye dos tandas horarias de interrupción del servicio: de 7 a 10 y de 14 a 17. En esos lapsos no se autorizan despegues, lo que genera cancelaciones y demoras que se extienden durante toda la jornada.

La protesta, de carácter escalonado, comenzó el viernes y se extenderá en distintos tramos hasta el sábado 30 de agosto. Según informó Aerolíneas Argentinas, de los 295 vuelos programados para hoy, 178 se verán afectados: 82 fueron cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 reprogramados. En total, más de 15.000 pasajeros sufrirán cambios en sus itinerarios.

IMPACTO LOCAL Y PRÓXIMOS PAROS

En Resistencia, el vuelo cancelado a Aeroparque se suma a otras modificaciones horarias que podrían producirse en las próximas horas. La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que trabaja para garantizar «un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta».

Las medidas de fuerza continuarán el jueves 28 de agosto, con un paro de 13 a 16, y concluirán el sábado 30, día en que los controladores realizarán dos nuevas interrupciones: de 13 a 16 y de 19 a 22.

