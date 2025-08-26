Paro de controladores aéreos: 82 vuelos cancelados y más de 15.000 pasajeros afectados

La medida de fuerza escalonada seguirá hoy.

Desde las 7 de este martes se desarrolla una nueva jornada de paro de controladores aéreos en todo el país, lo que ya provocó cancelaciones y demoras en los vuelos. La protesta, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se realiza en dos tandas horarias y se espera que afecte a más de 15.000 pasajeros.

La medida, de carácter escalonado, comenzó el viernes y se extenderá en distintas franjas hasta el sábado 30 de agosto. En ese marco, Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de 82 vuelos de cabotaje y la reprogramación de otros 96, dentro de una operación prevista de 295 servicios. En total, 178 vuelos de la compañía resultarán alterados.

Los gremialistas establecieron que durante este martes no habrá despegues entre las 7 y las 10 horas, ni tampoco entre las 14 y las 17. Esto también incidirá en los arribos y partidas programados para el resto de la jornada.

La aerolínea de bandera lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que busca garantizar «un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta».

PRÓXIMAS MEDIDAS DE FUERZA

Tras la jornada de hoy, ATEPSA tiene previsto un nuevo paro el jueves 28 de agosto, en el horario de 13 a 16. Finalmente, el sábado 30 se dará cierre a la protesta con dos paros de tres horas cada uno: de 13 a 16 y de 19 a 22.

