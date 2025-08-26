Nuevos audios de Spagnuolo sacuden al Gobierno: críticas a Pettovello, Sturzenegger y Lule Menem

La filtración se da en un momento de alta sensibilidad política, con el Gobierno bajo la lupa por la gestión de la ANDIS y en plena campaña electoral.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se difundieron nuevos audios que involucran al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. En los mensajes, el exfuncionario cuestiona a figuras centrales del Gobierno, entre ellas la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial Eduardo «Lule» Menem.

En el primero de los fragmentos, Spagnuolo apunta directamente contra Pettovello y recuerda un episodio en el que, según su versión, quedó expuesto ante Karina Milei y Lule Menem. «Me dejó puesto y después se hace la que no sabe nada. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo», se escucha en la grabación.

En otro pasaje, reconoce que la funcionaria cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei. «Sandra está de diez con Javier. Javier la banca a Sandra y no tiene por qué no bancarla, porque en su ministerio está haciendo lo que tiene que hacer. Siempre me dijo: ‘Tu sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie’. Si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato».

Spagnuolo también dedica fuertes críticas a Eduardo «Lule» Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, a quien vincula estrechamente con Karina Milei. «Yo no puedo creer este Lule Menem… Qué mierda tiene Karina, la puta madre», dice en otro de los audios.

Además, cuestiona el rumbo político del Gobierno y menciona a otros dirigentes libertarios, a quienes acusa de haberlo desplazado sin explicaciones. «Se le limpiaron de un plumazo. Claramente no se pagan bien las cosas», afirma.

El exdirector de la ANDIS también hace referencia a un diálogo con Federico Sturzenegger. Según su relato, el ministro le ofreció enviarle un colaborador para acompañar la baja de pensiones por discapacidad, aunque terminó criticando duramente la gestión de esa asistencia. «Me manda un estúpido, pero un estúpido que me empieza a cuestionar absolutamente todo. Yo le decía que iba a mandar treinta médicos a Chaco durante treinta días para auditar 23.000 pensiones, y el tipo me respondía que, con esa cuenta, como mucho podían auditar 1.200», señaló.

Los audios cierran con una mención confusa a encuentros en Nordelta, sin mayores precisiones.

La filtración de estos mensajes vuelve a colocar a la ANDIS y a la cúpula del oficialismo en el centro de la escena, en un clima ya convulsionado por las denuncias de presuntas irregularidades en la administración del organismo.

