Maltrato animal en Vilelas: detuvieron a un joven por herir a una perra con gomera

La denunciante manifestó que no sería la primera vez que el hombre agrede a un animal de la zona.

Un grave caso de maltrato animal conmocionó en las últimas horas a la localidad de Puerto Vilelas. Una vecina denunció que un joven de 20 años, identificado como J.A.M, agredió con una gomera a su perra llamada «Bebé», de tres años, quien se encontraba amamantando a sus crías.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la zona de Paraje Cinco Bocas. Según relató la denunciante, el proyectil impactó de lleno en el ojo derecho del animal, provocándole sangrado inmediato y lesiones de gravedad, que podrían haberle hecho perder la visión. Además, la mujer advirtió que no es la primera vez que este joven arroja objetos contra los perros del vecindario.

Tras la denuncia, la fiscal rural Noelia Miño ordenó la aprehensión del agresor bajo la causa de «supuesto acto de crueldad animal» (Ley 14.346). Pasadas las 23:30, efectivos de la comisaría local lograron detener a Mitoire mientras deambulaba por el mismo paraje y lo trasladaron a la División Sanidad Policial. En paralelo, personal del Departamento Canes fue convocado para que un veterinario examine el estado de salud de «Bebé».

