Lanús rescató un empate sobre la hora ante River en el cierre de la fecha del Torneo Clausura

26 agosto, 2025 ACTUALIDAD, DEPORTES

El «Millonario» se llevaba la victoria en el sur con el tanto de Montiel, pero el «Grana» consiguió la igualdad en la última jugada del partido.

Lanús y River igualaron 1-1 este lunes en el marco de uno de los partidos que cerraron la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

En el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el «Millonario» lo ganaba 1-0 con el tanto de Gonzalo Montiel en media hora de la segunda mitad, pero en el quinto y último minuto de tiempo agregado, Rodrigo Castillo puso cifras definitivas para rescatar el empate.

Pese al agónico empate, el equipo de Núñez finaliza la jornada como líder de la Zona B con 12 unidades, mientras que el equipo del sur del conurbano bonaerense suma 10 puntos, y se mantiene quinto y en zona de playoffs.

 

