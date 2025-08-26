La obra «Bodas de Sangre» tendrá dos nuevas presentaciones

La exitosa obra interpretada por el elenco de Casa de Cultura tendrá dos nuevas presentaciones. El miércoles 27 de agosto habrá una presentación especial para escuelas nocturnas y el domingo 31 de agosto se presentará para el público general, en el Centro Cultural Municipal.

«Bodas de Sangre» de Federico García Lorca interpretada por jóvenes actores que conforman el elenco de teatro de la Casa de Cultura dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana. La obra trata el drama de la vida y la muerte, que introducen al público en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final: la muerte.

Desde la Secretaría de Cultura comentaron que hace cuatro años vienen con la propuesta de llevar esa obra a las escuelas secundarias, llegar a los chicos y que puedan conocer lo que es una obra de teatro.

Para la presentación del domingo 31 de agosto, a las 21 horas, ya se pueden adquirir entradas en la boletería del Centro Cultural Municipal a $3000.

«Venimos creciendo a nivel teatral y espectáculo. Cultura había llevado una propuesta hace años en Buenos Aires y esta última ha sido una experiencia única para todos nosotros. Tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro Colón, conocer su historia, una experiencia enriquecedora que se logró con mucho esfuerzo. El apoyo de parte de Secretaría de Cultura está desde el principio y siempre. Somos un equipo conformado de dos profesores de teatro, luego están los demás profes de distintas áreas, equipo técnico y mucha gente más que forma parte de la logística y conjunto actoral», comentó el profesor Rocardo Corvalán integrante de Casa de Cultura del municipio.

