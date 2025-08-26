La Justicia ordenó cubrir el tratamiento de Mateo, un niño con acondroplasia

La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificó la obligación de la prepaga de financiar el tratamiento con una droga de altísimo costo. Un fallo judicial sin antecedentes en Argentina.

La familia de Mateo Valentín Sodja Pardo lleva años de batalla judicial para garantizarle un tratamiento médico clave. Este martes, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia falló a favor del niño y confirmó la sentencia de primera instancia que obliga a la prepaga OSDE a cubrir en un 100% la medicación que necesita.

Los jueces Fernando Heñin y Diego Derewicki ratificaron la obligación de financiar el tratamiento con Voxzogo, una droga de altísimo costo —360 mil dólares al año—, que Mateo viene recibiendo desde hace tres años en virtud de una medida cautelar. Con este fallo, la cobertura queda consolidada y se sienta un precedente judicial sin antecedentes en el país.

En su resolución, los jueces subrayaron que el derecho a la salud no se limita a la mera supervivencia biológica, sino que debe garantizar también la dignidad y la autonomía personal. Además, remarcaron que se trata de un caso excepcional: un niño con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

La Cámara también instó al Estado Nacional a participar activamente en la cobertura a través del Fondo Solidario de Redistribución, dado el costo millonario del tratamiento. En este sentido, señalaron la importancia de que Voxzogo haya sido recientemente incorporado al Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que obliga a las prepagas y obras sociales a brindar cobertura a todos los pacientes con la misma patología en Argentina.

EL CASO DE MATEO

Mateo padece acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos y provoca enanismo, con síntomas como extremidades cortas, cabeza grande y problemas en la columna y la base del cráneo.

En 2021 se convirtió en el primer niño de Latinoamérica en acceder a Voxzogo, un tratamiento aprobado por la Comisión Europea y la FDA, que se aplica mediante inyecciones diarias hasta los 18 años. Los informes médicos demuestran que logró un crecimiento sostenido por encima de los estándares de su condición, con mejoras en la proporcionalidad corporal y en su calidad de vida.

Fuente:diariochaco

