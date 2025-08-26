La Justicia Federal allana la oficina del nuevo titular de PAMI en Chaco

En la mañana del martes se realizó una nueva inspección por la causa que involucra a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo, por presuntos pedidos económicos y afiliaciones partidarias irregulares. Se llevaron papeles y documentación del lugar.

Continúan las investigaciones en la «Causa PAMI», donde se acusa a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo en la provincia, por presuntos pedidos económicos y afiliaciones partidarias irregulares. Esta vez, ARCA y la Policía Federal allanaron la oficina del nuevo titula del organismo, Alejandro Alloatti, recientemente designado en lugar de Silvia Arolfo, y se llevaron cajas con documentacion y elementos electrónicos.

