La Justicia Federal allana la oficina del nuevo titular de PAMI en Chaco

26 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

En la mañana del martes se realizó una nueva inspección por la causa que involucra a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo, por presuntos pedidos económicos y afiliaciones partidarias irregulares. Se llevaron papeles y documentación del lugar.

 

Continúan las investigaciones en la «Causa PAMI», donde se acusa a Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo en la provincia, por presuntos pedidos económicos y afiliaciones partidarias irregulares. Esta vez, ARCA y la Policía Federal allanaron la oficina del nuevo titula del organismo, Alejandro Alloatti, recientemente designado en lugar de Silvia Arolfo, y se llevaron cajas con documentacion y elementos electrónicos.

 

Fuente:diariochaco

